Empresa Marfrig tem empregos para Auxiliar Operacional PCD

A empresa Marfrig está divulgando oportunidades de emprego para Pessoas Com Deficiência – PCD. A função disponível, neste momento, é a de Auxiliar Operacional. Os contratados receberão plano médico e odontológico, auxílio estacionamento, cesta básica, cesta de Natal, refeitório, programa de treinamentos, vale-transporte, seguro de vida, restaurante interno, café da manhã, desconto em produtos e muitos outros. Veja como se inscrever a uma das vagas!

Empresa Marfrig abre empregos para PCDs

A oportunidade disponível é para o cargo de Auxiliar Operacional, sendo a exigência apresentar o laudo comprobatório de PCD. As vagas são destinadas a Várzea Grande, na região do Mato Grosso. A empresa atua no Brasil e em outros lugares do mundo, produzindo produtos para milhões de clientes. Hoje é uma das empresas que lideram na produção de carne de boi pelo mundo, preenchendo o topo da lista no setor de hambúrgueres.

Como se inscrever

Os candidatos que se identifiquem e tenham laudo PCD, podem acessar a página de inscrição e seguir todas as orientações para preenchimento de dados e currículo atualizado. Os aprovados terão direito a benefícios e a salários compatíveis com o mercado de trabalho.

