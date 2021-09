Empresas anunciam vagas em Manaus

Está em busca de uma oportunidade para e recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, especialmente se você atua ou tem experiência no setor da Construção Civil. Isso porque, empresas do setor anunciam vagas em Manaus, capital amazonense. Ao todo, são 65 postos de trabalho disponíveis para azulejistas, pintores de obras e administradores de obras.

As posições são ofertadas por meio do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon – AM) e, segundo o órgão, para as funções de azulejista e pintor de obras podem se candidatar profissionais com ensino médio completo, com experiência na área. Além disso, os interessados em atuar como administrador de obras devem ter ensino médio completo, experiência na área e domínio em Excel. Neste caso, as vagas estão disponíveis, também, para Pessoas com Deficiência (PcD).

Não há informações sobre salário ou benefícios, nem data limite para inscrição. No entanto, as posições são rotativas, o que significa que podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda das empresas anunciantes.

Como se candidatar

Os candidatos deverão acessar o site do Sinduscon para se candidatar, clicando em ‘Banco de Currículos’. Em seguida, basta preencher as informações básicas e, por último, anexar o currículo em formato PDF.

É importante notar que só serão considerados os currículos enviados pelo site. Ainda, o banco de dados fica à disposição das empresas, que podem solicitar os currículos a qualquer momento. Isto é: ainda que o candidato não seja convocado para entrevista neste momento, ele pode ser considerado em oportunidades futuras.

O processo de seleção não é realizado pelo Sinduscon, que apenas recebe e encaminha os currículos. Assim, as etapas e testes podem variar de acordo com a necessidade das empresas associadas à entidade.