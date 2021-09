Empresas de TI oferecem mais de 100 vagas de emprego; saiba mais

As empresas de tecnologia continua com uma alta demanda de profissionais. Neste momento, as companhias Área Central, 7Stars, Onfly e Open Co oferecem vagas de emprego em várias funções e localidades do país. Abaixo segue uma lista com detalhes de cada vaga. Confira!

Área Central

Com oportunidades híbridas e presenciais, a Área Central oferece vagas para Desenvolvedor Full-Stack, Consultor de Implantação, Executivo de vendas e SDR. Além de benefícios, a empresa possui uma estrutura com espaços diferenciados, com salas de jogos, descanso e atividades de descontração e integração do time. Os interessados devem cadastrar currículo no site.

7Stars

A 7Stars, holding de investimentos, acaba de lançar o Rockets – um programa destinado a estudantes ou profissionais formados em qualquer área. Ao todo, são 100 vagas para atuar nas mais de 10 startups e na própria sede da empresa. As inscrições podem ser feitas através do site da empresa. O processo será dividido em cinco etapas: análise de perfil comportamental e fit cultural, teste de raciocínio lógico e inglês, vídeo de apresentação pessoal, dinâmica em grupo e entrevista com os CEO’s. No dia 30 de setembro serão anunciados os selecionados.

Onfly

A Onfly, startup mineira que auxilia empresas a reduzirem seus custos com viagens de trabalho, abriu processo seletivo para 20 vagas subdivididas nas áreas de Tecnologia (8), Operações (4) e Comercial (8). As oportunidades de trabalho na travel tech são direcionadas a pessoas que residam ou tenham oportunidade de morar em Belo Horizonte/MG. Os candidatos aprovados receberão salário compatível com o mercado, Flash Benefícios e plano de saúde Bradesco. Os interessados nas vagas podem se inscrever pelo site da Onfly.

Open Co

A Open Co, fintech de crédito do país, está com mais de 30 vagas abertas nas áreas de tecnologia, operações e gestão, além de oportunidades de estágio. São diversas oportunidades para a área de tecnologia, como analista de segurança da informação (GRC), cyber security engineer, java back-end-developer, java full stack developer, tech lead mobile, performance achitect, python back-end-developer, senior front-end react developer e site reliability engineering (SRE).

Na área de Produto, as vagas são para analista de atendimento ao cliente, analista de melhoria de processos, analista de qualidade PI, coordenador de produtos e operações, coordenador de customer experience e analista de produto. Há vagas também para designer de produto e cientista de dados.