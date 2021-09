Empresas do Cubo Itaú estão com mais de 1.500 vagas de emprego; saiba mais

As empresas do cubo Itaú estão com mais de 1.500 vagas de emprego na área de tecnologia. As entidades – Itaú, a Everis e a CI&T – integram o hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico. Confira abaixo os detalhes de cada oportunidade:

Vagas no Itaú

O banco está com 448 anúncios de vagas listados em sua página na 99 jobs. Entre os benefícios, estão vale transporte, vale refeição, seguro de vida, previdência privada, entre outros. Mais detalhes você pode encontrar neste link.

Vagas na everis

A empresa que atua em consultoria de negócios e TI viu um aumento na demanda pelos seus serviços desde o ano passado. No momento, a empresa tem 800 vagas abertas para diversos níveis e especialidades diferentes. As oportunidades são para escritórios e “hubs de serviços”, que concentram colaboradores de cidades próximas. Confira as vagas no site da empresa.

A multinacional brasileira tem 250 vagas abertas com home office. Ou seja, profissionais de todo o país podem se candidatar. No primeiro semestre de 2021, a empresa contratou 453 pessoas. Algumas das vagas de destaque são para Software Architect, Data Engineer Pleno e Product Designer. Confira os benefícios e outras oportunidades neste link.

Vagas nas startups do Cubo Itaú