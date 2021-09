Empresas do mercado financeiro oferecem quase 200 vagas de emprego

Empresas do ramo do mercado financeiro abriram quase 200 oportunidades de emprego. As vagas são para nas empresas: Órama Investimentos, Afinz, Guru, Guide Investimentos, Quantum Finance, Leve, Jeitto, 123Qred, Nord Research, Champs Law e Globus Seguros. Todas as informações contidas no texto são da JC Concursos. Veja mais informações das vagas abaixo:

A Órama Investimentos está com cerca de 50 vagas abertas. Os cargos disponíveis incluem Analista de BackOffice de Renda Fixa, Analista de Custódia Pleno, Banker Junior, Coordenador(a) Comercial B2C, Engenheiro de Dados, Product Owner, entre outros. Os interessados podem se inscrever pelo site Gupy neste link: https://orama.gupy.io.

A Afinz oferece são 90 oportunidades de emprego para diferentes áreas da empresa, como: TI, comercial, marketing e operações. Quanto ao modelo de trabalho, há vagas presenciais em sete Estados: BA, ES, GO, MG, PR, SP e SC. Além disso, há opções para híbridas e 100% remotas. As inscrições devem ser feitas na página da Afinz, no portal Kenoby: https://jobs.kenoby.com/afinz.

A fintech busca por 15 profissionais para integrar o time. Dentre os cargos estão: product manager sênior e pleno, product designer sênior, backend developer sênior e pleno, android developer sênior, software engineer sênior, growth CRO, copywriter, diretora de arte, cientista de Dados, people & culture. Para se inscrever basta enviar currículo por email: guru@guru.com.vc.

Na Guide Investimentos, corretora do mercado brasileiro, oferece 37 oportunidades de emprego para diferentes setores, entres eles, operações, marketing e CX, TI, financeiro, analista de expansão e assistente de investimento. Ao todos a Guide está recrutando 71 novos colaboradores e os interessados devem se inscrever pelo link: https://jobs.kenoby.com/guide.

A empresa de tecnologia para o mercado financeiro, especializada em soluções que transformam informação em poder para os profissionais que atuam com investimentos, está oferecendo 12 vagas, todas para as áreas de produtos, tecnologia e comercial, porém 6 delas, são oportunidades de estágio. As inscrições podem ser fitas pelo website da Quantum, em seu Banco de Talentos: https://quantumfinance.com.br/carreiras.

A Leve, fintech que oferece a combinação de assistente pessoal a uma rede de soluções financeiras para que colaboradores possam contornar as dificuldades financeiras, anunciou oito vagas de trabalho. Para se inscrever é necessário enviar currículo/linkedin para vagas@somosleve.com.br.

O Jeitto, aplicativo de crédito digital, está em busca de sete novos profissionais, sendo três para a área de crescimento e receita, dois para inteligência artificial – IA, um para tecnologia e um para o setor financeiro. Os interessados devem se cadastrar por meio da plataforma solides: https://new.solides.com/dashboard/profilerAnalytics.

Já na 123Qred, fintech que oferece crédito para PMEs, as oportunidades são para as áreas de customer success, tecnologia, estratégia e finanças. Os interessados devem enviar seus currículos para vagas@123Qred.com.br colocando o nome da posição como título do e-mail.

Na Nord Research, casa de análise independente, são três vagas, uma para o cargo de social media (marketing) no modelo remoto; uma de estágio em asset management (asset); e uma em equity trader buy side (Asset), ambas no formato presencial no Itaim Bibi, na capital paulista. É possível se candidatar por meio da página de carreiras da empresa no portal Gupy: https://nordresearch.gupy.io.

O Champs Law, escritório boutique de Direito Empresarial, especializado em Direito Societário, em Finanças e Mercado de Capitais tem três vagas abertas para a área jurídica: duas para Societário/M&A e uma para Regulatório CVM/Compliance CVM, todas para nível pleno. Os interessados em participar do processo seletivo, devem se inscrever no e-mail: sociedades@champs.law.