Encceja 2020: inscritos têm até amanhã (4) para solicitar a reaplicação das provas

Participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 que não puderam fazer o exame devido a problemas logísticos ou por apresentarem sintomas de doenças infectocontagiosas nos dias 28 e 29 de agosto têm até este sábado, dia 4 de setembro, para solicitar a reaplicação das provas.

Anteriormente, o prazo chegaria ao fim nesta sexta-feira (4). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo devido a problemas no sistema do Encceja, que foi suspenso no dia 31 de agosto para “ajustes pontuais”.

Os pedidos de reaplicação das provas devem ser feitos no site do Encceja. De acordo com o Inep, os participantes deverão enviar documento que comprove o que motivou a ausência.

A autarquia do MEC analisa os casos individualmente. Aqueles cujas solicitações forem aprovadas poderão participar da reaplicação. A aplicação das provas está prevista para os dias 13 e 14 de outubro.

Conforme o edital do exame, podem solicitar a reaplicação das provas os estudantes que apresentaram sintomas de alguma das doenças infectocontagiosas previstas no documento. Entre as doenças previstas no edital figuram a covid-19, a coqueluche, a difteria, a varíola, a Influenza humana A e B, sarampo e outras.

Você Pode Gostar Também:

Ainda de acordo com o Inep, para solicitar a reaplicação das provas, é preciso enviar o diagnóstico com a descrição da condição, o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10), e a assinatura do profissional que realizou o diagnóstico, com o número do CRM. Além disso, o documento deve estar nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 MB.

Sobre o Encceja 2020

O Inep aplicou as provas do Encceja 2020 no dia 29 de agosto, entre as 9h e as 14h, e entre as 15h30 e as 21h30. A aplicação foi feita em 622 municípios de todos os estados do país.

O órgão liberou os gabaritos do exame na última quarta-feira, dia 1º de setembro. De acordo com o Inep, dos 1.608.136 inscritos no exame, menos da metade realizaram a prova, 479.077 candidatos compareceram às provas.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Udesc libera a lista da 2ª chamada do Vestibular de Inverno de 2021.