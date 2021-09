Enem 2021: inscrições para corretor da redação vão até amanhã (17)

Está aberto o período de inscrição para processo seletivo de corretores da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o prazo de inscrição termina às 17h de amanhã, dia 17 de setembro.

As inscrições são exclusivas para profissionais que tenham diploma de conclusão de graduação em Letras/Língua Portuguesa ou Linguística. O cadastro deve ser feito virtualmente, por meio do site Enem Redações 2021.

Além de ter diploma na área, para ser corretor da redação não é permitido estar inscrito no Enem 2021 ou ter parente de 1º grau inscrito no exame.

Os profissionais devem passar por um curso de capacitação para realizar o trabalho de correção. O curso é on-line e ministrado pelo Inep, com divisão em módulos. De acordo com o cronograma do Inep, o período de capacitação de avaliadores é de 4 a 25 de outubro.

O resultado do curso será liberado a partir do dia 3 de novembro. Aqueles que forem convocados passarão ainda por uma capacitação on-line síncrona nos dias 18 e 19 de dezembro. Nos dias 20 e 21 seguintes, haverá um pré-teste. Já a correção efetiva das provas de redação do Enem 2021 terá início a partir do dia 22 de dezembro.

Conforme o calendário do Inep, a aplicação das provas (digitais e impressas) do Enem 2021 será nos dias 21 e 28 de novembro. Já o Enem PPL 2021 está previsto para ocorrer nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

Confira mais detalhes sobre o exame no edital.

