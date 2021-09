ENEM Digital: o que é e como funciona?

ENEM Digital: um resumo sobre o exame

Certamente você já deve ter ouvido falar do “ENEM Digital”. O termo se refere ao exame do ENEM, mas que é aplicado de forma digital.

Para que você conheça mais sobre a prova e possa decidir se quer optar por essa modalidade ou não, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo o que você precisa saber sobre o tema. Vamos conferir!

ENEM Digital: introdução

Assim como em sua versão impressa, o ENEM digital também tem como a função avaliar o desempenho dos candidatos e promover o acesso às faculdades, tanto públicas quanto privadas.

Ainda, estudantes de baixa renda poderão usar suas notas do ENEM para pleitear uma vaga no sistema PROUNI, podendo conseguir uma bolsa de estudos.

ENEM Digital: processo envolvido

A logística que envolve a realização de uma prova física é algo de difícil execução e envolve dezenas de pessoas que se ocupam principalmente com a segurança para evitar vazamentos e para evitar que meses de trabalho na elaboração das provas sejam perdidos.

O mundo se digitalizou e o processo seletivo do ENEM não poderia permanecer igual. Assim, o ENEM digital chegou para facilitar todo o procedimento, desde a elaboração das questões, aplicação e correção das provas.

A primeira aplicação do ENEM digital aconteceu de forma ainda experimental no exame de 2020. A modalidade será implementada gradativamente nos anos subsequentes até que a versão em papel seja totalmente extinta em 2026.

ENEM Digital: características

Diferentemente do que muitos pensam, a versão digital do exame não permitirá que o exame seja feito de casa ou em computadores pessoais. Isso quer dizer que o candidato ainda terá que se deslocar pessoalmente para lugares previamente determinados para realizar a avaliação. Nesse local, a prova será realizada em um computador. O Inep, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, determinará os locais para a prestação das provas, tanto as impressas quanto as digitais.

Porém, devemos destacar que a redação continuará sendo produzida à mão.

O candidato deverá apontar que tipo de prova deseja fazer no momento da inscrição. Vale salientar que para se fazer a prova na modalidade digital será necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio ou esteja em fase de conclusão.