Enem PPL 2021: termina amanhã (3) prazo para indicar responsáveis pedagógicos

Os órgãos de administração prisional e socioeducativa que aderiram o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2021 têm até amanhã, sexta-feira (3), para indicar os responsáveis pedagógicos.

De acordo com o Inep, o procedimento deverá ser feito por meio do Sistema Enem PPL.

O edital do Enem PPL estabelece que o responsável pedagógico deve acompanhar todas as etapas do exame. O responsável pedagógico deve realizar a inscrição de candidatos, por exemplo, e informar aos participantes as suas notas. Além disso, é também sua função solicitar o atendimento especializado e o tratamento pelo nome social, bem como indicar as salas de realização das provas para cada participante.

O Inep receberá também até esta sexta (3), o registro de novas unidades prisionais e socioeducativas no sistema do exame. O cadastro deve ser feito pelo responsável estadual. De acordo com o Inep, após análise dos dados da unidade cadastrada, a autarquia informará se a inclusão de nova unidade foi aprovada.

Sobre o Enem PPL 2021

O período de inscrição do Enem PPL 2021 será do dia 6 ao dia 17 de setembro. As inscrições devem ser feitas no site do Enem PPL. No mesmo período, o Inep receberá os pedidos de atendimento especializado e de uso de nome social.

A aplicação das provas do Enem PPL 2021 está prevista para acontecer nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022. Conforme o Inep, o nível de dificuldade do Enem PPL é o mesmo do exame tradicional.

De acordo com o edital, apenas os candidatos maiores de 18 anos poderão usar os resultados do exame para ingresso em cursos do ensino superior. Já os menores de 18 anos poderão realizar o exame somente para a autoavaliação.

