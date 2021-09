Enfim! Atacante que chegou para ser titular em time da Série C é regularizado no BID e poderá estrear – Futebol Interior

Belém, PA, 09 (AFI) – Contratado há duas semanas, enfim o atacante Tcharlles poderá estrear com a camisa do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque, no final da tarde desta quarta-feira (08), seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com isso, ele está regularizado para entrar em campo.

Ele está sem atuar desde março e desde que chegou ao Papão, vinha treinando com o elenco e fazendo um aprimoramento físico individual para poder voltar a atuar. Por outro lado, o lateral-esquerdo Alan Cardoso e os meias José Aldo e Willian Fazendinha, também contratados na semana passada, ainda aguardam a regularização para poderem estrear.

Aos 29 anos, Tcharlles tem passagens por Foz do Iguaçu, Cianrote, Campinense, Rio Branco, Ferroviária, entre outros, foi titular na campanha de acesso do Remo na Série C da temporada passada. Porém, não renovou com o time paraense e acabou indo para a Inter de Limeira, onde jogou o Paulistão. De lá para cá fez apenas quatro jogos

O Paysandu é o vice-líder do Grupo A da Série C, com os mesmos 24 pontos do Manaus, primeiro colocado. O próximo desafio é diante do Ferroviário, na segunda-feira (13), às 15h, no Cidade Vozão. O adversário aparece na sexta colocação com 20.