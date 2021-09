Em busca de profissionais para compor seu time, a eNotas anuncia vagas para diferentes áreas. A empresa de tecnologia conhecida por automatizar 100% do fluxo de emissão de notas fiscais eletrônicas, oferece chances para efetivos e estagiários.

As chances são para as equipes de Engenharia de Software e Controladoria, Tesouraria, ADM & Jurídico. Há vagas para as funções de Analista Administrativo Jr – Foco em Compras, Assistente Contábil, Estágio Financeiro – Atendimento ao Cliente, Assistente de Tesouraria – Atendimento ao Cliente, Estágio Business Analysis, Analista de DevOps, Tech Lead, Estágio em Engenharia de Software (PCD), Desenvolvedor(a) Júnior .NET C#, Desenvolvedor(a) Pleno .NET C# e Desenvolvedor(a) Sênior .NET C#.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há oportunidades para pessoas com e sem experiência. É importante notar também que as vagas são para trabalho remoto durante o período de pandemia, com previsão de retorno ao escritório somente quando for seguro para todas as pessoas. Assim, os candidatos devem ter disponibilidade para atuar na sede da empresa, em Belo Horizonte (Minas Gerais).

Ainda, segundo a empresa, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que contempla horário flexível, plano de saúde e cartão de alimentação flexível.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa deverão acessar o site http://enotas.com.br/jobs para cadastrar o currículo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação.

