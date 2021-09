Um homem foi preso nesta terça-feira (21) suspeito de mandar matar a própria madrasta. O crime teria acontecido no dia 5 de julho em Aracaju (SE). As informações são do G1.

A prisão é temporária e foi realizada durante cumprimento de mandados judiciais. O executor do crime já foi identificado. Ele é próximo às pessoas da família.