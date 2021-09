“Entrega acima do normal” – Futebol Interior

Maceió, AL, 02 (AFI) – A vitória sobre o Confiança, por 2 a 1, na Arena Batistão, na última quarta-feira, consolidou o CRB como candidato ao acesso e também rendeu muitos elogios do técnico Allan Aal ao elenco.

“Eu acho que o nível de trabalho dos atletas a cada semana que a gente tem a oportunidade de trabalhar é muito gratificante de se ver. A entrega desse grupo é uma coisa acima do normal”, disse o treinador.

Invicto há 11 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB está na vice-liderança, com 40 pontos, seis a mais que o quinto colocado Sampaio Corrêa. A diferença, porém, pode diminuir até o encerramento da 22ª rodada.

No entanto, a boa campanha não ilude Allan Aal. O treinador segue adotando o discurso pés no chão e pensando jogo a jogo. Assim, o foco está no confronto direto do dia 11, contra o Goiás, em Maceió.

“A realidade nossa tem que ser jogo a jogo. Aquilo que a gente fizer jogo a jogo, enfrentando o adversário como se fosse uma decisão, o que a gente vem fazendo, vai levar o time naturalmente a um caminho de briga por algo grande, por um acesso”, finalizou Aal.

Hoje, o Goiás tem dois pontos a menos que o CRB, mas pode ficar um na frente se vencer o Cruzeiro, na próxima terça-feira, em Goiânia, pela 22ª rodada.