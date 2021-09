Entrevista exclusiva: Juliette revela que sonha em lançar feat com Ivete e Caetano

Nesta quarta-feira (29), Juliette concedeu uma entrevista exclusiva para o iBahia. A cantora, que chegou na capital baiana na última terça (28), veio com agenda lotada para uma série de eventos, entre eles o ‘Música Boa’ do Multishow.

Na conversa, com o repórter Lucas Salles, a artista confessou que sonha em fazer ‘feat’ com muitos cantores baianos, entre eles Ivete Sangalo e Caetano Veloso. “Tem muitos, muitos, muitos. Vou falar dois: Caetano e e Ivete”, disse a artista sorrindo e com vontade de dar uma verdade lista de nomes. A campeã do BBB21 disse está muito feliz em estar na capital baiana e agradecida pelo sucesso que o primeiro Ep está fazendo. Sobre a produção de grandes shows, a cantora revelou que já está pensando em dar esse próximo passo. “Eu tô organizando, esse é nosso próximo passo. A gente tá planejando isso daí mas, não sabe o formato… se show de teatro ou aberto. A gente tá vendo ainda…”, confessou Ju. No bate papo, Lucas brincou com Juliette e descobriu o que não sai do streeming da cantora. “Eu escuto muito MPB, é o que eu mais escuto pra tentar desacelerar um pouco e sei lá, refletir mais, essas coisas. Chico, Caetano, Maria Gadú, Chico César…”, contou a artista. Sobre ser interprete de algumas canções, a campeã do BBB21 citou que tem vontade de inovar e atrair mais os jovens para a escuta de clássicos do MPB. “Eu tenho várias, muitas, muitas. Como algumas músicas mais raízes que eu cantei ontem, por exemplo, ‘de volta pro meu aconchego’. É essas músicas assim que eu gosto e eu acho dá pra tá trazendo elas pro cenário pop de uma forma diferente, bonita e fazer essa galera mais nova escutar esse tipo de música também”, disse ela.

Lançamento do EP

Juliette lançou o ep no dia 2 de setembro deste ano. O material foi gravado entre as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e Recife. Com seis canções, ele apresenta, em sua ficha técnica (em composição e produção), nomes conhecidos como Umberto Tavares, Rafinha RSQ e Anitta, mas também conterrâneos e amigos de Juliette como Juzé, Dann Costara e Toim do Gado.