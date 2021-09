Erasmo acredita que Erika só está em ‘A Fazenda’ por ser ex dele

Erasmo Viana, MC Gui, Solange Gomes, Mussunzinho e Tati Quebra Barraco se reuniram nesta quarta-feira (29) para detonar o comportamento de Erika. Na ocasião, Erasmo declarou que acredita que a dançarina só entrou no reality por ser ex dele.

“O que eu fiquei sabendo, que me falaram, que ela entrou aqui porque ela era minha ex. Rolou esse papo nos sites: ‘Tá indo pro De Férias com o Ex porque ela é ex do Erasmo. E a outra, Valentina, é ex do Tiago. Quiseram comprar essa ideia. Eu não tô falando, eu vi isso, chegou a mim. Saiu isso. Todo mundo perguntou: ‘Por que vai botar a ex do Erasmo?’. Nunca foi minha ex na vida”, declarou o peão.