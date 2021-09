Erasmo Viana diz que beijo lésbico de Aline Mineiro foi ‘p*** de um desrespeito’

Em conversa com o ator Victor Pecoraro, o influenciador digital Erasmo Viana comentou sobre o beijo lésbico de Aline Mineiro no reality. Segundo o ex-marido de Gabriela Pugliese, Aline teria sido desrespeitosa ao beijar a modelo Dayane Mello. Além disso, Erasmo confidenciou ao amigo que tem recebido ‘cantadas’ de Aline.

Pecoraro iniciou o assunto ao falar que Aline teria dado um ‘tiro no pé’ durante a semana. “Um tiro no pé forte foi ela ser comprometida e, quando bebeu, ficou indo atrás dos brothers. Ela se queimou legal!”, afirmou. Erasmo concordou com o colega de confinamento e disse que este, inclusive, é o seu motivo de voto.

Segundo o muso fitness, Aline teria mudado o comportamento após ingerir bebidas alcóolicas. “Nessa outra festa, também! Querendo ou não, ela bebeu, ficava taradinha, falando putaria comigo, essas paradas. Com um olhar me comendo, tá ligado?”, disse.

Um dos desconfortos dos peões é o fato de Aline ser comprometida. Fora do reality, ela mantém um relacionamento aberto com o humorista Leo Lins, que disse que aceita que ela se relacione com outras mulheres.

Mesmo com o relacionamento aberto, Erasmo criticou as atitudes da peoa: “É uma exposição desnecessária”. “Não sei como é o fato dela estar comprometida, a relação. Ela solteira, pode fazer o que quiser. Agora, estar comprometida, como será? Não sei se isso era comum no relacionamento deles. Talvez seja comum, por ela ter dado abertura para essa possibilidade. Agora, já não sei se é comum com homem”, finalizou o ator.