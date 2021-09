ERG Engenharia abre vagas de emprego pelo país

ERG Engenharia está com NOVAS oportunidades de emprego abertas para colaboradores de diversas áreas em municípios de Minas Gerais e Bahia. São mais de dez vagas com muitos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações!

ERG Engenharia anuncia oportunidades de emprego na Bahia e Minas Gerais

São mais de dez vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes especializações em diversos municípios da Bahia e Minas Gerais. Dentre as oportunidades disponíveis, estão os seguintes cargos:

Analista de DP – Mariana;

Analista de RH – Belo Horizonte;

Analista de DP – Belo Horizonte;

Analista Administrativo – Belo Horizonte;

Fiscal de Sondagem – Minas Gerais;

Supervisor de Campo – Minas Gerais;

Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Itabirito;

Engenheiro de Projetos Sênior – Vespasiano;

Técnico de Planejamento – Ipiaú;

Técnico Orçamentista – Ipiaú;

Técnico de Edificações – Ipiaú.

Ainda, além da remuneração compatível com o cargo, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale refeição, convênio médico, convênio odontológico e seguro de vida.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na empresa, os interessados precisam acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

A ERG Engenharia é uma empresa mineira, fundada no ano de 1988 onde, desde então, mantém viva a ideologia de fazer parte da construção de um mundo melhor e mais sustentável.

