A “Barbie Elétrica” chegou saltitante na sede de A Fazenda 13 e não foi à toa! Depois de ter passado uma noite de lágrimas, Erika Schneider conquistou o chapéu do Fazendeiro e conseguiu escapar da Roça. Mas nem tudo são flores: enquanto a influenciadora celebrava com os peões, Solange Gomes e Liziane Gutierrez – que também disputaram a prova – caíram no choro.



