Erro em ‘receita familiar’ elimina Renato do ‘MasterChef Brasil’; veja o que rolou

Na noite da última terça-feira (7), foi ao ar o décimo episódio de “MasterChef Brasil”, que levou grandes emoções e novos desafios para os participantes. A disputa se encerrou para Renato, eliminado da semana no reality culinário.

Logo no início do programa os cozinheiros receberam a participação de Rafael Cortez para introduzir a dinâmica do “amigo secreto ladrão”, que contava com diversos presentes de tamanhos e cores diferentes. Dentro das caixas os participantes encontraram carnes exóticas, como jacaré, javali, búfalo, rã, marreco, avestruz e bode.

Quem não ficasse satisfeito podia trocar com qualquer outro que já tivesse sido aberto. A grande vencedora dessa prova foi Ana Paula. Helena, Pedro e Amanda também foram elogiados pelo chefe e a vencedora escolheu Eduardo e Daphne para subir ao mezanino.

Prova de eliminação

Na última prova da noite os cozinheiros tiveram que preparar “receitas de família”, enviadas pelo público que assiste o “MasterChef” em casa. Entre as sugestões estavam, tortas de limão e morango, lasanha, frango ensopado, baião de dois e rabada.

Kelyn venceu a prova com sua torta de limão e recebeu grandes elogios dos chefs, Luiz e Sérgio também foram salvos. A disputa ficou entre Márcio, Renato e Heitor. O mezanino salvou Heitor e os jurados decidiram que o pior prato da noite foi o de Renato, que se tornou o décimo eliminado da temporada.

Confira os melhores momentos: