Esconderijo peculiar: cobra é encontrada dentro de máquina de lavar roupa

Se você tem medo de cobras, já deve imaginar o susto que o pernambucano Carlos Duarte levou ao encontrar uma jiboia morando em sua máquina de lavar roupas. Ao colocar as vestimentas para lavar na noite da última quarta-feira (29), o técnico de agropecuária descobriu a moradora inusitada. Caso aconteceu no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. As informações são do G1.

“Não sei como ela entrou ali. A cobra se agarrou na máquina e não deu para tirar puxando”, contou o técnico. Ele contou com a ajuda dos vizinhos para desmontar a parte traseira do equipamento e puxar o animal. Quem fez o resgate foi um colega de Carlos, que segurou a cobra pela cabeça e fez uma retirada segura.

Carlos revelou que o maior medo era ser mordido pelo réptil, porém, ao contrário do que muitos pensam, a jiboia não possui veneno. Ela mata suas vítimas por asfixia, se enrolando no corpo da presa até quebrar seus ossos.

Apesar do susto, ninguém se machucou e a jiboia de 1,2 metro foi solta em uma área de mata. A recomendação, porém, é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou Polícia em situações como esta.