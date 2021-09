Esmeraldinizado? Messi e técnico do PSG são presenteados com camisas de time da Série B em Paris – Futebol Interior

Goiânia, GO, 30 (AFI) – Em viajem pela França, onde aproveitou para conhecer as instalações do PSG, o ex-atacante Alex Dias fez questão de presentear o atacante Messi e o técnico Mauricio Pochettino. O presente foi uma camisa do Goiás, time que vem em boa fase no Campeonato Brasileiro da Série B.

O brasileiro Neymar também irá ganhar uma camisa do Esmeraldino do ex-atacante, mas como ele não estava presente no CT no momento do encontro, seu presente será entregue em breve pelo staff do clube parisiense.

Essa foi uma ação de Marketing do Goiás quando soube que Alex Dias iria até Paris. Atualmente, o ex-atacante fez parte do time master do Esmeraldino e postou diversas fotos do encontro em suas redes sociais, onde aparece Messi e Pochettino com as sacolas do Goiás.

Além de visitar o CT, Alex Dias também foi no jogo da última terça-feira, quando o time francês derrotou o Manchester City pela Liga dos Campeões.