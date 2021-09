Especialista alerta que 34% da população brasileira adulta nunca cuidou do olhos

Quando foi a última vez que você foi ao oftalmologista? Segundo pesquisa do Ibope com o apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), 34% da população brasileira adulta nunca foi ao médico dessa especialidade. A negligência com os olhos reflete em cerca de 35 milhões de pessoas no país que sofrem com algum tipo de problema na visão, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A catarata é um exemplo. Ela é uma doença silenciosa no início, muitas vezes imperceptível, porém é considerada a principal causa de cegueira tratável no mundo.