Especialista revela 5 dicas de como a pintura pode mudar a decoração de sua casa

Com novas pinturas na parede, normalmente, os espaços ficam mais bonitos e estilosos. Mas você deve estar se perguntando: como eu posso fazer isso em casa?! Pensando nisso, a arquiteta baiana Isabela Andrade (@idea_arquidecor), em parceria com o iBahia, listou 5 dicas práticas (e mais uma bônus) para você pintar sua casa da maneira correta.

Confira:

Vale ressaltar que a campanha “Pinte o sete”, realizada pelo Home Center Ferreira Costa, está trazendo a maior promoção de tintas e acessórios para pintura do ano e uma grande chance de economizar. Ainda dá para participar de cursos online, aprendendo dicas e técnicas sobre pintura, acessando este site e conferindo o antes e o depois de alguns desafios realizados pela empresa com influencers no canal do Youtube.