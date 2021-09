“Espero dar alegria para essa torcida” – Futebol Interior

Criciúma, SC, 08 (AFI) – Contratado recentemente junto ao Caxias, o zagueiro Henrique foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira, como novo reforço do Criciúma para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

O jogador de 25 anos não economizou nos elogios ao novo clube e espera dar alegria ao torcedor carvoeiro, que seria a conquista do acesso à Série B.

“O tamanho do clube, a torcida apaixonada e essa estrutura, que é uma das maiores do Brasil, me motivaram a chegar aqui no Criciúma. Esse clube é muito tradicional no futebol brasileiro, espero ajudar a equipe na temporada e dar alegrias para essa torcida”, disse Henrique.

A expectativa do técnico Paulo Baier é que o zagueiro fique à disposição para o jogo deste sábado, contra o Botafogo, no Estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada.

O Criciúma está na quarta colocação do Grupo B, com 26 pontos, e depende apenas de si para se classificar à segunda fase.