Esportivo-RS 0 x 1 Santo André-SP – Golaço de Gian garante vitória e boa vantagem para o Ramalhão – Futebol Interior

Bento Gonçalves, RS, 11 (AFI) – Esportivo-RS e Santo André se enfrentaram neste sábado, às 16h, pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. E quem se deu melhor foi o Ramalhão. Um golaço aos 38 minutos da etapa inicial, marcado por Gian, garantiu a vantagem para a partida de volta.

No jogo do próximo sábado (18), em Diadema, basta um empate para o Santo André seguir adiante. Já o Esportivo-RS precisa da vitória para ao menos levar a decisão para os pênaltis. Quem seguir para as oitavas, enfrenta o vencedor de Ferroviária e Brasiliense-DF.

PRIMEIRO TEMPO

O Esportivo-RS pressionou durante todo o primeiro tempo. A equipe foi acumulando chances desperdiçadas, uma atrás da outra. Em sua maioria, com finalizações para fora. Em uma das melhores chances, Batista bateu cruzado e acertou a trave.

E como diria Muricy Ramalho: “A bola pune”. Aos 38 minutos, o Santo André chegou ao ataque. Gian recebeu na entrada da área, girou, e de canhota, acertou o ângulo do goleiro Otávio, abrindo o placar.

Ainda na etapa inicial, o Esportivo-RS perdeu sua principal chance até ali. Gutierrez recebeu na pequena área e com o gol praticamente vazio, chutou para fora.

SEGUNDO TEMPO

O Santo André voltou melhor na etapa final. Aos oito minutos, David Ribeiro arriscou de fora e Otávio fez bela defesa. No lance seguinte, Eliandro finalizou de muito longe e goleiro do Esportivo-RS pegou em dois tempos.

Aos 21 minutos o Esportivo-RS finalmente chegou ao ataque. Em bola cruzada na área, o zagueiro PV tirou de cabeça a bola que sobraria para Rafael Dumas e salvou o Ramalhão. Aos 32 minutos, os gaúchos chegaram novamente. Matheusinho arriscou de fora da área e a bola passou perto.

A partir daí o Santo André apenas controlou o jogo, garantindo a vitória por 1 a 0 e uma importante vantagem para a partida de volta.