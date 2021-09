Esportivo-RS 1 x 2 Ferroviária-SP – Locomotiva iguala recorde histórico e abre vantagem nas oitavas – Futebol Interior

Bento Gonçalves, RS, 25 (AFI) A Ferroviária conquistou um grande resultado no jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Na tarde deste sábado (25), visitou o Esportivo-RS no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), e venceu por 2 a 1. Após um primeiro tempo morno, o time paulista aproveitou a melhor as chances após intervalo, marcando com Gleyson e Bruno Leonardo. A Ferroviária alcançou 16 partidas invictas, igualando sua melhor série na história, conquistada em 2007.

O jogo de volta será no próximo domingo (3), às 16h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Os paulistas precisam de apenas um empate para avançar às quartas. Já o Esportivo precisa vencer a partir de dois gols para avançar no tempo normal. Vitória gaúcha por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

O JOGO

Com os primeiros 25 minutos sendo muito truncado e com faltas mais duras, a primeira chance do jogo foi do Esportivo. Após cruzamento, Batista resvalou de cabeça e deixou na medida para Gutierrez, de frente para o gol. Ele chutou rente ao travessão levando muito perigo.

A partir dos 30 minutos, a Ferroviária equilibrou mais o jogo e teve sua melhor oportunidade aos 35 minutos, quando Gleyson sofreu falta perigosa. Na cobrança, Léo Rigo chutou forte e rasteiro, mas a bola passou raspando na trave.

Já no fim da etapa inicial, o time de Araraquara conseguiu mais uma boa oportunidade. Desta vez com Júlio Vitor, que fez um bom chute, mas parou na boa defesa de Otávio Passos.

SEGUNDA ETAPA

Os mandantes tiveram as primeiras chances no segundo tempo, com Gutierrez que finalizou mal, e Chicão, em chute de longa distância.

A Ferroviária respondeu e chegou aos 17 minutos para abrir o placar. Júlio Vitor fez boa jogada ao acionar Gleyson dentro da área, que só empurrou para as redes.

O jogo ficou mais truncado, mas aos 35 minutos, Bruno Leonardo recebeu bom cruzamento no escanteio cobrado por Bruno Santos e cabeceou no ângulo, ampliando o placar.

No último lance do jogo, os donos da casa conseguiram um escanteio. Após cobrança, a bola ficou no pé de Batista, que completou de voleio e diminuiu a diferença.