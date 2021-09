Esportivo-RS 4 x 1 Rio Branco-PR – Esportivo supera falha bizarra do goleiro com goleada e avança na Série D – Futebol Interior

Bento Gonçalves, RS, 04 (AFI) – Quando aos 14 minutos do segundo tempo o goleiro Otavio Passos furou uma bola recuada e Wanderson Gotinha empatou a partida naquela ocasião para o Rio Branco, o Esportivo já ensaiava o adeus à Série D do Campeonato Brasileiro.

O time de Bento Gonçalves, porém, mostrou maturidade e força emocional para reverter a falha do seu goleiro e conquistar a vaga para a próxima fase da competição com uma goleada por 4 a 1 sobre o Riio Branco-PR. A partida, válida pela 14ª rodada e última da primeira fase, foi disputada no Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Os gols de Léo Ferraz, Laílson, Juninho Tardelli e Matheusinho para o Esportivo aliado ao empate do Juventus em 1 a 1 com o Caxias fizeram o Esportivo terminar primeira fase na terceira colocação do Grupo 8, com 18 pontos. Na próxima fase, o Santo André será o adversário no mata-mata.

O Rio Branco terminou na lanterna com sete pontos.

O JOGO

O Esportivo pressionou desde o começo do jogo e antes dos dez minutos já tinha criado boas chances de gol.A melhor delas saiu aos dez minutos, Cafu aproveitou cruzamento da esquerda e bateu da entrada da área. No rebote do goleiro, Leo Ferraz aproveitou, mas parou no goleiro Juninho.

Aos 24, Laílson teve a a chance de abrir o placar, mas de novo Juninho salvou o Rio Branco.Um minuto depois, foi a vez de Cafu desperdiçar a chance de fazer 1 a 0 para o Esportivo. O time gaúcho pressionava o Rio Branco, mas não conseguia transformar o domínio em gols.

De tanto insistir, o Esportivo chegou ao gol o placar aos 36. Após cruzamento da direita de Laílson, Léo Ferraz subiu para desviar de cabeça e abrir o marcador. O gol não fez o Esportivo diminuir o ritmo, mas o time gaúcho foi para o intervalo com 1 a 0 no placar.

GOLEIRÃO ENTREGA A PAÇOCA

O Esportivo, assim como no primeiro tempo, pressionou o Rio Branco. Aos dez minutos, Cafu chutou de fora da área, Juninho espalmou e no rebote Peixoto parou novamente no goleiro. Um minuto depois, Léo Ferra, de cabeça, desperdiçou mais uma chance de ampliar.

Na única chance, o Rio Branco não desperdiçou e empatou. Aos 14 minutos, após uma falha bizarra do goleiro Otavio Passos, que furou uma recuada da zaga, Wanderson Gotinha aproveitou e tocou para o fundo do gol.

ESPORTIVO RESPONDEU RÁPIDO

A falha do goleiro não abalou o Esportivo que foi buscar segundo gol aos 18. Cafu lançou Lailson pela esquerda e ele tocou na saída do goleiro Juninho para marcar.

O Esportivo não baixou guarda e seguiu no ataque. O time porém não conseguia reverter as chances em gols. Isto só foi acontecer no final, quando o Esportivo construiu a goleada.

O terceiro saiu somente aos 46. Paulinho recebeu pela esquerda, cruzou na área, Juninho Tardelli dominou e mandou no canto para fazer o terceiro. Matheusinho marcou o quarto aos 49 minutos, batendo cruzado, após passe de Paulinho.