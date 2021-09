Esportivo-RS x Ferroviária-SP – Locomotiva quer igualar série histórica e abrir vantagem nas oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – A Ferroviária está cada vez mais próxima do tão sonhado acesso à Série C. Neste sábado, às 16h, o time entra em campo diante do Esportivo-RS, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), com presença da torcida. O jogo é válido pela ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

Os paulistas eliminaram o Brasiliense-DF na fase anterior, enquanto os gaúchos tiraram o Santo André. O time de Araraquara está invicto há 15 jogos e tem a oportunidade de igualar sequência histórica conquistada em 2007. Além disso, chega com o melhor ataque, com 25 gols, e a melhor defesa, com cinco gols sofridos.

O duelo não iria contar com a presença da torcida, pois apenas o Rio Grande do Sul havia liberado. Mas com a liberação do Governo do Estado de São Paulo, deu tempo para que os gaúchos abrissem os portões. Assim, o jogo de volta, marcado para domingo da próxima semana (3), às 16h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), também terá torcedores.

ESPORTIVO-RS

Sem desfalques, o técnico Rogério Zeimmermann deve repetir a escalação que venceu e eliminou o Santo André fora de casa. A campanha do time já é considerada excelente, pois o time quase caiu no Gaúchão e se recuperou na temporada.

“Entre as 16 equipes que se classificaram, a Ferroviária tem a melhor campanha, o maior investimento. Acredito que é o time que joga o melhor futebol. Além disso, em comparação com o Santo André, é um rival mais experiente. Isso tudo torna o desafio mais difícil”, avaliou o técnico Rogério Zimmermann.

FERROVIÁRIA

O técnico Elano finalizou a preparação nesta sexta-feira, no CT do Internacional, em Porto Alegre (RS). A base do time deve ser a mesma, mas o zagueiro Guilherme Mattis e o volante Nando Caradina seguem como desfalques. Mattis está treinando, mas não totalmente recuperado e Caradinda está no departamento médico por conta de dores no quadril.

“A gente tem que ser inteligente, buscar fazer nosso jogo e colocar a maior dificuldade possível para nosso adversário. O Esportivo é uma grande equipe, classificou fora de casa e merece nosso respeito, meu e dos jogadores”, disse Elano.