Esportivo-RS x Santo André-SP – Ramalhão vai em busca do acesso à Série C! – Futebol Interior

Santo André, SP, 10 (AFI) – Esportivo-RS e Santo André iniciam neste sábado a disputa da segunda fase (16 avos de final) do Campeonato Brasileiro Série D. Às 16h, os times fazem o primeiro duelo no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

Na primeira fase, os paulistas garantiram vaga ao terminarem na segunda colocação do Grupo A7 com 21 pontos. Já os gaúchos somaram 18 pontos e ficaram na terceira posição do Grupo A8.

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

ESPORTIVO

O técnico Rogério Zimmermann terá retornos importanes para escalar o time como como Chicão, Juninho Potiguar e Batista. Com isso, deve mandar seus melhores jogadores para o confronto.

“A escola paulista tem um futebol muito forte, com um Estadual de grandes clubes. É uma equipe muito bem organizada e boa intensidade, então prevejo muita dificuldade. Por ter do outro lado um adversário forte, teremos que estar em um bom estágio para o enfrentamento”, alertou o treinador.

SANTO ANDRÉ

O Ramalhão, do técnico Wilson Júnior, fez seu costumeiro mistério e não divulgou quem viajou para o Sul. Certo mesmo é que o time se reforçou nesta semana para o mata-mata com as chegadas do volante Geandro e dos atacantes Carlinhos e Marcos Vinícius. O time não conta com suspensos para esta partida e pode repetir a escalação do último jogo.