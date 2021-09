Esposa de Ferrugem diz sofrer preconceito por ser ‘mulher de pagodeiro’

A esposa do cantor Ferrugem, Thais Vasconcellos, afirmou que sofre preconceito por ser “mulher de pagodeiro. O desabafo veio através de suas redes sociais na noite da última quarta-feira (8), quando promoveu um bate papo com seus seguidores.

“Tem algumas marcas que não é nada disso e que eu não tenho o perfil. Eu me acho completamente o perfil da marca, uso no meu dia a dia, só que não fecham por eu ser mulher de pagodeiro. Isso é nítido. Fala que é mulher de pagodeiro, e quando a pessoa vê seu perfil relacionado a pagode, dá para ver que brocha na hora” disse.

A empresária ainda revelou que antes do relacionamento com Ferrugem ela não apreciava o estilo musical, mas aprendeu a gostar. “Zero era meu mundo, não curtia mesmo. Já tinha me esforçado, mas não conseguia. Mas agora amo, até sofro”.