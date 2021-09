Esposa de Júnior Lima é atacada por comer ovo

Nesta sexta-feira (24), Mônica Benini, esposa de Júnior Lima, usou o Instagram para falar sobre as ofensas que tem recebido por um único motivo: comer ovos de galinha. Muitos seguidores pensavam que ela era vegana e criticaram o consumo do alimento.

“Ontem eu falei que a gente queria fazer um galinheiro fofo para nossas galinhas, e aí vejo que algumas pessoas mandaram mensagem me xingando, dizendo, ‘mas vegano come ovo?’. Quem foi que disse que sou vegana? Nós somos vegetarianos, e vegetariano come ovo sim”, explicou pacientemente nos stories.

Júnior Lima, marido da modelo, pediu que as pessoas parassem de xingá-la nas redes sociais. “Parem de ficar xingando a minha mulher, ficam xingando a mulher dos outros, que coisa feia”, falou de forma bem humorada.

Na reta final da segunda gravidez, Mônica ainda explicou que normalmente opta por receitas veganas, mas que se considera vegetariana. “Antes de qualquer rótulo limitante, eu sou apaixonada por animais, preocupada com o meio ambiente e consciente das minhas escolhas. E para mim, no final das contas, é isso que mais importa”, finalizou.