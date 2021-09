Esquerdinha fala sobre evolução e “novo campeonato” para o América-RN – Futebol Interior

Natal, RN, 8 (AFI) – Após ficar de fora da última partida da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Central, no último domingo, o meio-campista Esquerdinha, do América-RN, está disponível para o jogo contra o Itabaiana, ás 15h, na Arena das Dunas, válido pelo jogo de ida da segunda fase.

O atleta havia recebido o terceiro cartão amarelo e por isso não entrou em campo.

OUTRO TIME

Para Esquerdinha, o América apresentou uma grande evolução na disputa, classificando-se com quatro rodadas de antecipação. No entanto, o momento é outro e a partir do próximo final de semana, uma “nova competição” irá começar.

IMAGENS DO TREINO

Através de seu site, o alvi-rubro postou um vídeo com imagens do treino. Confira: