Está com o intestino preso? Veja causas e receita de suco ‘milagroso’

A prisão de ventre ou constipação intestinal atinge cerca de 16% da população em todo o mundo e pode afetar indivíduos de qualquer idade. Segundo a nutricionista, Juliana Vieira, o problema tem diversas causas.

“A prisão de ventre ainda está associada a doenças do cólon e do reto, como diverticulose, hemorroidas, fissuras anais e câncer colorretal . Estresse, depressão e ansiedade são outras ocorrências capazes de interferir nos hábitos intestinais”, explica a nutricionista.

Para a profissional, quem sofre com a doença deve investir em uma alimentação balançeada. “Alimentos ricos em fibras; frutas como mamão; hortaliças e iogurte probiótico. Deve-se ingerir de 25 a 35 gramas distribuídas ao longo do dia. Além disso, a pessoa deve beber no mínimo 2 litros de água por dia”, declara.

A nutricionista também ensina a receita de um suco para soltar o intestino. Confira:

Suco de mamão, ameixa e aveia:

1/2 mamão,

1 ameixa-preta,

1 copo de 200 ml de leite vegetal

1 colher De sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de óleo de coco

Bater tudo no liquidificador e tomar em seguida