‘Está de bom humor e sem dor’ – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 – Kely Nascimento, filha de Pelé, atualizou o estado de saúde do pai, que está internado na UTI do hospital Albert Einstein desde a semana passada depois de ser submetido a cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito, que faz parte do intestino. Kely tranquilizou os fãs nesta segunda-feira ao contar que a recuperação tem sido boa e que o Rei do Futebol está bem-humorado e sem dores.

“Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor”, afirmou a filha. “Está meio irritado que só pode comer gelatina, mas vai superar”, acrescentou, brincando. Segundo Kely, Pelé está “pronto para sair da UTI e logo ir para casa”.

Kely publicou em seu Instagram uma foto de Pelé em chamada de vídeo em que ele aparece sorrindo ao conversar com a filha.

O último boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein na sexta-feira havia informado que Pelé vem recuperando de “maneira satisfatória” do procedimento cirúrgico e está “consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade”.

Aos 80 anos e perto de completar 81, o Rei do Futebol deu entrada no hospital no dia 31 de agosto. Exames detectaram a presença do tumor, e ele passou por cirurgia para a retirada do tumor no cólon no dia 4 de setembro. A princípio, seria transferido para um quarto no começo da semana passada, mas continua na UTI. Desde então, está sob observação dos médicos.

“Ele é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele saíra dessa”, disse Kely, esperançosa de que Pelé retorne pra casa em breve.

Pelé deixou de fazer exames clínicos no ano passado por causa da pandemia. Também fechou sua agenda para eventos promocionais em razão da crise sanitária e também pelos problemas de mobilidade. Passou a ficar em casa e sob os cuidados dos filhos e da mulher. Quando acha que tem de se manifestar publicamente sobre algum assunto, usa suas redes sociais para tanto.