estado decide que projeto vai se tornar permanente

O Governo do estado do Ceará decidiu que o seu vale-gás vai se tornar uma política permanente de estado. Isto é, eles irão começar a pagar o benefício sem um prazo final. Então independente da pandemia do novo coronavírus acabar logo ou não, as pessoas continuarão recebendo essa ajuda.

Inicialmente o programa no Ceará seria transitório. Isso significa dizer portanto que ele iria durar apenas por um período de tempo até que as coisas melhorassem. Por lá, o Governo não está pagando esse benefício em dinheiro. Eles estão entregando o próprio botijão de gás nas casas das famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

Essa entrega está acontecendo em três oportunidades por ano. Críticos e membros da oposição ao Governo afirmam que isso não é suficiente. De acordo com os gestores estaduais, no entanto, o objetivo desse vale-gás é tentar diminuir um pouco os custos com essa área para as pessoas que estão em situação de dificuldade agora.

A decisão de tornar o programa em uma política permanente foi aprovada pela Assembleia Legislativa do estado do Ceará. A votação, aliás, aconteceu ainda nesta última quarta-feira (1). O projeto não teve muitas dificuldades para passar pelo crivo dos parlamentares. A grande maioria deles aprovou a ideia.

“Assinei há pouco, durante a nossa live semanal, a lei que torna o vale-gás social como política pública permanente. Serão três repasses por ano em apoio às famílias mais vulneráveis do Ceará”, disse o Governador Camilo Santana (PT). Ele publicou essa mensagem nas redes sociais ainda antes de enviar o texto para a Assembleia Legislativa do estado.

Como funciona no Ceará

De acordo com informações do Governo do estado do Ceará, o vale-gás funciona de maneira um pouco diferente por lá. É que eles fecharam parcerias com as empresas que vendem os botijões.

Assim, essas companhias acabam vendendo esses itens para o Governo a um preço de custo. Por sua vez, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade acabam recebendo o item sem custo algum. É totalmente de graça.

Há uma pressão interna para que o Governo local aumente o número de usuários deste programa. Além disso, vários usuários estão pedindo para que o Governador inclua mais repasses desses itens. Eles consideram que apenas três por ano é pouco.

Vale-gás

De acordo com relatos nas redes sociais, o Vale-gás é um dos auxílios de mais necessidade neste momento. É que comprar um botijão agora não está sendo tarefa fácil nem para quem tem trabalho fixo.

A situação está ainda pior para as pessoas que não estão trabalhando e não estão conseguindo receber o dinheiro de nenhum auxílio de nenhum governo. Por isso, elas estão fazendo pressão para que seus governadores paguem esse benefício.

Também há pressão sobre o Governo Federal neste sentido. Milhões de brasileiros estão pedindo para que o Presidente Jair Bolsonaro libere esse projeto em um nível nacional o mais rapidamente possível. É que muitas pessoas estão em situação de desespero.