Estão abertas as inscrições para o 16º Congresso da ABRH Bahia

Maior evento de gestão de pessoas do Nordeste, o Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH Bahia) chega a sua 16ª edição e está com inscrições abertas. Assim como no ano passado, o evento acontece 100% online, de 13 a 15 de outubro, com o tema Influenciadores da Transformação #Propósito.

Provocar inquietações, inspirar profissionais e organizações a se tornarem protagonistas e criativas estão entre o escopo do evento, que pretende deixar como legado o fortalecimento e o impulsionamento de pessoas e instituições com base em seu propósito.

De acordo com Elisa Chies, vice-presidente da ABRH Bahia e organizadora do evento, o congresso pretende “conectar pessoas e empresas com o que as impulsiona e provocar inquietações para que elas sejam mobilizadas à ação com propósito, além de gerar conhecimento, aprendizado, inspiração e reflexão para ampliar a consciência a respeito das práticas, inclusive na área de gestão de pessoas”.

Para tratar do tema foram convidados palestrantes renomados, especialistas em RH e em propósito, que vão compartilhar suas experiências. O congresso contará com Janete Vaz, Cofundadora e Presidente do Grupo Sabin; Carla Caracol, Diretora de Recursos Humanos no Grupo Renascença Multimédia; Karine Oliveira, CEO do Wakanda Educação Empreendedora; Kiko Kislansky, Cofundador da Euzaria e da Cazulo; Andréa Perez, Idealizadora e Head do Instituto Felicidade Agora é Ciência; Pedro Cordier, Psicoterapeuta filiado ao CONBRAPSI e Venâncio Guimarães, Diretor de Pessoas e Cultura da DASA.

Os ingressos estão à venda no site da Sympla e tem valores diferenciados para estudantes de graduação, associados e não-associados (para saber mais, clique aqui). Também há atividades gratuitas, a exemplo do EXPO-RH On-line, que acontece nos dias 13 de outubro, às 13h, e 15 de outubro, às 20h (saiba mais clicando aqui).

O que: 16º Congresso da ABRH Bahia