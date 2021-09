Estequiometria: um resumo para ENEM e vestibulares

Estequiometria: tudo o que você precisa saber

O termo “estequiometria” é utilizado em referência a um importante assunto da matéria de química.

O tema é abordado com uma frequência muito grande pelas questões da prova do ENEM e dos vestibulares.

Assim, para que você se prepare corretamente e alcance uma nota boa, o artigo de hoje trouxe um resumo com algumas informações sobre a estequiometria. Confira!

Estequiometria: introdução

A estequiometria é responsável por estudar as relações de massa dentro das reações químicas.

Assim, é importante que você saiba que duas ou mais substâncias podem ser misturadas com o objetivo de produzir outros produtos. Porém, a quantidade a ser obtida deve ser calculada com base na quantidade de reagentes para a obtenção do produto desejado.

Estequiometria: na prova do ENEM

A estequiometria é um tópico da disciplina de química considerado muito relevante para a prova do ENEM, com mais de seis por cento de probabilidade de estar presente no exame.

As questões estarão, em sua maioria das vezes, envolvendo proporcionalidade e cálculos matemáticos e vão, dessa forma, relacionar massa, concentração, volume e número de mols. Essa regra vale também para as provas dos vestibulares.

Estequiometria: como resolver uma questão?

O mais importante a se fazer quando encontramos uma questão de estequiometria em um exame é analisar o que a pergunta pede como resposta final. Por esse motivo, o candidato deve estar atento às unidades de medida fornecidas no enunciado da questão.

Em primeiro lugar, tenha em mente que, para não errar uma questão de estequiometria, você deve se lembrar de que uma regra de três deverá ser montada. Para a montagem da regra de três, por sua vez, você deverá observar se existe uma reação química e se essa está balanceada. A partir daí, você deverá encontrar os envolvidos e identificar a relação numérica que está acontecendo entre eles.

Em laboratórios e em indústrias, o importante é conseguir um maior rendimento possível nas reações e esta regra também é válida para a resolução de questões dentro de exames.

Por fim, lembre-se de que cada questão de estequiometria pode, ainda, envolver outros tópicos da química, como rendimento, reações químicas, lei de Lavoisier e lei de Proust.