“Estou me recuperando bem” – Futebol Interior

São Paulo, SP, 18 (AFI) – Após muitos boatos sobre a situação de saúde do Rei de Futebol, Pelé resolveu usas as redes sociais para tranquilizar os fãs.

Ele deu um susto nesta sexta-feira ao ter um ataque de refluxo, chegou a ser levado de volta à UTI, mas segue se recuperando bem aos tratamentos no Hospital Albert Einstein.

“Meus amigos, eu sigo me recuperando muito bem. Hoje eu recebi visitas de familiares e continuo sorrindo todos os dias. Obrigado por todo amor que recebo de vocês”, disse Pelé.

Pelé deu entrada no Hospital no dia 31 de agosto e passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon. Desde então, segue em recuperação.

Veja a nota do Hospital:

Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal.