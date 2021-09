“Estou muito satisfeito” – Futebol Interior

Criciúma, SC, 19 (AFI) – O Criciúma se classificou com uma rodada de antecedência no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Mirassol por 3 a 0. O técnico Paulo Baier aproveitou para valorizar os jogadores, uma vez que o time vinha de três tropeços seguidos.

“Eu falei na coletiva passada que iríamos fazer um grande jogo e um grande placar, pois trabalhamos muito na semana. Os jogadores estavam muito focados. A gente, que jogou muito tempo, sente quando as coisas vão acontecer. Estou muito satisfeito. Quero dar os parabéns aos atletas. Eles se dedicaram e fizeram uma grande partida”, disse Baier.

A vitória no Heriberto Hülse ainda manteve o Tigre invicto como mandante. São oito vitórias em casa e apenas um empate. Agora, o objetivo passa a ser uma posição melhor dentro do G4 do Grupo B. Hoje, o Criciúma ocupa a quarta colocação com 30 pontos.

Na 18ª e última rodada da primeira fase, o Criciúma visitará o eliminado Figueirense no sábado, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.