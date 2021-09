Estudantes da Semed Penedo são classificados para Jogos Estudantis Brasileiros

Escola Municipal Santa Luzia conquistou vice-campeonato do JEAL 2021, categoria infantil de natação

Decom Penedo

Dois estudantes da Escola Municipal Santa Luzia irão representar Penedo nos Jogos Estudantis Brasileiros (JEBS), competição que será realizada ainda este ano, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 29 de outubro a 5 de novembro.

Os alunos Luiz Fernando Ramos e Robson Kawã conseguiram avançar para a competição nacional devido aos resultados que obtiveram na natação durante os Jogos Estudantis de Alagoas (JEAL), realizados neste último final de semana.

Com orientação e supervisão do Professor Joel Júnior, Coordenador de Educação Física da Semed Penedo, Luiz Fernando e Robson Kawã disputaram provas nos estilos livre e peito.

“Robson venceu as três provas que participou (50, 100 e 200 metros), todas no estilo livre, e Luiz Fernando também chegou em primeiro lugar nos 50 e os 100 metros peito. Com esses resultados, eles se classificaram para o JEBS 2021”, informa o professor Joel Junior, comemorando os resultados que deram o vice-campeonato na categoria infantil para a Escola Municipal Santa Luzia.

“Continuamos colhendo os frutos do trabalho realizado com muita dedicação e empenho e aproveito para agradecer aos pais pela confiança em autorizar seus filhos a participarem de competições em outras cidades”, destaca Cíntya Alves, Secretária Municipal de Educação, parabenizando o professor Joel e o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes.

A gestora da Semed Penedo acompanhou o desempenho dos estudantes pessoalmente, torcendo a cada braçada dos adolescentes que honraram nossa cidade no JEAL 2021.

Sobre o transporte dos estudantes e do professor responsável por eles para cidade-sede dos JEBS, assim como a hospedagem e a alimentação durante a competição, todo o custo é de responsabilidade do Ministério da Cidadania – por meio da Secretaria Especial do Esporte – e da Federação Alagoana de Esportes Colegiais.

Por Fernando Vinícius com Assessoria Semed (professor Ricardo Júnior)