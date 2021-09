EUA liberam entrada de brasileiros vacinados contra Covid-19 a partir de novembro

Os Estados Unidos, através de comunicado oficial realizado pela Casa Branca, anunciaram que a partir de novembro permitirão a entrada de brasileiros no país. Para acessar o território americano, será necessário apresentar comprovante de vacinação, além de teste negativo para Covid-19 realizado até três dias antes do voo. Até o momento, o governo americano não deu informações sobre proibições à determinadas vacinas, como Astrazeneca ou Coronavac.

A partir de novembro, está permitida a entrada de passageiros aéreos vindos do Brasil, China, Índia, Reino Unido e a extensa maioria dos países europeus com vacinação avançada contra a Covid-19. O comunicado foi realizado pelo coordenador da Casa Branca, Jeff Zients, e a notícia chega em momento oportuno, pois com a chegada do final do ano usualmente ocorre uma intensificação no número de viagens aos Estados Unidos.

Até o mês de outubro, os EUA impedem a entrada em território nacional da maioria dos estrangeiros que nos últimos 14 dias tenham passado pelo Brasil. Com a alteração, será necessário a apresentação de um comprovante de vacinação, além de teste negativo para Covid-19 de até 3 dias antes do voo. O comunicado, realizado por Jeff Zients, não deixa claro se ainda há restrições há algum tipo específico de vacina. É importante ressaltar que os Estados Unidos estão vacinando a população com as vacinas da Johnson & Johnson, Pfizer e Moderna e que, portanto, podem existir restrições para quem foi vacinado por outras modalidades de vacina.

De acordo com a fala divulgada pela Casa Branca, também há exceções à obrigação de vacinação para viajar ao país. Crianças que ainda não são elegíveis para vacinação, por exemplo, estão isentas da necessidade de apresentar o comprovante. As novas regras também não se aplicam a viajantes que cruzaram as fronteiras terrestres com o Canadá e México. Mesmo que o governo americano não tenha anunciado restrições para modalidades de vacinas, é importante aguardar até confirmações oficiais antes de planejar viagens para solo americano.

Fonte: Folha, Exame