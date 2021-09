Evento Ao Vivo: ASUS lança o smartphone ROG Phone 5S no Brasil

A ASUS realiza na tarde desta quarta-feira (22) um evento ao vivo para o lançamento do smartphone ROG Phone 5S no Brasil. A transmissão acontece no canal da ASUS Brasil no YouTube e terá início às 17 horas (horário de Brasília).

O novo celular é uma variação do ROG Phone 5, lançado pela empresa taiwanesa em março deste ano. É possível que vejamos também esse modelo por aqui, mas a informação sobre o lançamento dele ainda não foi confirmada.

Evento Ao Vivo – ASUS lança ROG Phone 5S no Brasil

Data: 22/09/21 – Horário: 17 horas (horário de Brasília)

ROG Phone no Brasil com fabricação local

Marcel Campos, diretor de marketing da empresa, já havia anunciado em uma live no final do mês de agosto que o ROG Phone 5 chegaria ao Brasil om fabricação local.

Atualmente, existem cinco variações do ROG Phone 5 no mercado internacional: ROG Phone 5, ROG Phone 5S, ROG Phone 5S Pro, ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5. De confirmado, sabemos que o ROG Phone 5S será lançado por aqui, mas mais modelos podem ser confirmados.

O ROG Phone 5s foi apresentado em agosto no mercado internacional e traz especificações de ponta que inclui o processador mais recente lançado, o Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G, além de uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com resolução de 1080×2448 pixels, taxa de atualização de 144Hz além de HDR10+ e proteção Corning Gorilla Glass Victus, tudo isso acompanhado de no mínimo 8 GB de memória e armazenamento interno de 128 GB.

Para dar conta desse poder de fogo, o smartphone utiliza uma bateria de 6000 mAh e traz um carregador rápído de 65W. Há também uma versão Pro que poderá ser anunciada no evento, esse modelo traz algumas características mais parrudas (se é que isso é possível) como mais armazenamento (512 GB) e 18 GB de memória RAM, mais abaixo você pode conferir todas as especificações de ambos os modelos.

Fonte: ASUS