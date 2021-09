Evento Ao Vivo: Microsoft anuncia novos produtos da linha Surface

A Microsoft realiza nesta quarta-feira (22), a partir das 12 horas (horário de Brasília) uma transmissão ao vivo para revelar novos produtos da linha Surface. A expectativa é que sejam mostrados novos notebooks, tablets e até mesmo um possível smartphone.

O evento será transmitido na página da Microsoft – e você pode acessar por meio deste link. A Microsoft anunciou que transmitiria a apresentação também pelo YouTube, mas até o presente momento o link não foi liberado. Assim que isso ocorrer, incluiremos o vídeo aqui neste post.

Evento Ao Vivo – Microsoft Surface 2021

Data: 22/09/2021 – Horário: 12 horas (horário de Brasília)

Evento Microsoft Surface 2021: o que esperar?

Todos os produtos anunciados hoje já estarão devidamente configurados com o Windows 11. Portanto, essa pode ser uma ótima oportunidade para ver mais detalhes do sistema operacional e possíveis recursos exclusivos vinculados aos novos aparelhos.

Falando nos lançamentos, um deles já é conhecido: o Microsoft Surface Pro 8, cujas especificações vazaram no início desta semana. Além disso, a imprensa internacional especula ainda que teremos o Surface Book 4 – o principal notebook da empresa – e os modelos Surface Pro X e Surface Go 3.

Outro item que deve chamar muita atenção se os rumores estiverem corretos é o Surface Duo 2. Ele terá o formato de um smartphone dobrável, mas sem tela contínua (há dobradiças aparentes entre as duas partes). Porém, ao menos por enquanto, trate todas essas possíveis novidades como rumores.

Infelizmente, a linha Surface nunca chegou oficialmente ao Brasil e não perspectiva de que as coisas mudem com os lançamentos deste ano. Entretanto, como um dos dispositivos de referência que utilizam Windows, esses modelos são importados com frequência para o Brasil, o que faz com que exista uma grande expectativa sobre os anúncios de hoje.

Ao longo do dia, traremos ainda no Mundo Conectado todas as novidades anunciadas pela Microsoft. Portanto, fique ligado no site para não perder nenhum detalhe.

