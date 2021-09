Evento baiano de xadrez online abre matrículas

Para participar, individualmente, a inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia do evento – só poderá ser feita com até 1h de antecedência do início de cada torneio (ver regulamento e conferir os horários) – por meio do site da federação: http://www.fbx.com.br. Basta clicar no botão de inscrição e no link do Formulário do Bahia Open da sua categoria. Já para os torneios +50 (torneio único), amador, absoluto individual e por equipes terá taxa de inscrição apenas para as finais.