Evento remoto da Apple atinge mais de 1 milhão de buscas no Google Brasil

Semana passada a Apple realizou o seu evento mais importante do ano chamado de “California Streaming”, onde ela revelou a sua linha de produtos lançados em 2021, sendo eles os novos iPad, iPad Mini, Watch Series 7, Apple Fitness + e smartphones da série iPhone 13. O evento da gigante de Cupertino acabou sendo enorme não apenas pelos aparelhos revelados, mas também pelos números que ele atingiu nas redes sociais, sendo um verdadeiro sucesso.

A melhor forma de saber o impacto dos anúncios da Apple é indo atrás dos números para saber o quanto foi falado sobre a empresa, por isso a Decode, empresa de client acquisition e consulting do grupo BTG Pactual, analisou a repercussão do evento na internet. Segundo a pesquisa, apenas os acessos diários no site da empresa já estão sendo 192% maiores que no mês anterior, superando com primeira metade de setembro o total de acessos em agosto em 36%.

Nas plataformas da Google a Apple também fez um tremendo sucesso, com mais de um milhão de buscas sendo realizadas sobre o “California Streaming”. No Youtube o canal da gigante de Cupertino ganhou mais de 400 mil inscritos apenas no dia do evento, além disso, os vídeos dos novos iPhone 13 totalizaram mais de 10 milhões de views 29 horas após a publicação.



Créditos: Divulgação / Decode

No Twitter a empresa promoveu a hashtag ‘#AppleEvent’ que foi mencionada um total de 986 mil vezes, enquanto ‘iPhone 13’ foi citado por mais 520 mil tweets na plataforma. Nas redes do Facebook a Apple também chamou bastante a atenção, com o perfil da Apple recebendo 89 mil seguidores novos no Instagram no dia do evento, no Facebook os usuários a empresa foi um pouco criticada, com os usuários rindo do alto preço dos novos iPhone, com 87% das pessoas que reagiram as publicações usando o emoticon sarcástico.

Para ter uma ideia do tamanho que foi o evento, a Decode afirma que até o dia que fecharam a pesquisa 518 notícias sobre o anúncio dos novos dispositivos da Apple foram publicadas, alcançando um total de 141 milhão de pessoas no digital.



Essa repercussão foi bastante impressionante, mas era esperado que o anúncio dos novos iPhones 13 fosse realmente chamar muito a atenção, mas mesmo assim esses números mostram a força que a Apple tem no mercado de tecnologia atual.

