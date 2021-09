Evento sobre envelhecimento fala sobre importância de se programar para 3ª idade

“O que você vai ser quando envelhecer?” é esse um dos temas criados pela Inventividade que realiza o seu I Encontro, de 26 a 29 de setembro, sobre envelhecimento precoce. O evento, será sempre das 16h às 20h e é totalmente online.

A abertura contará com um painel sobre o panorama do envelhecimento, com integrantes de diferentes esferas da sociedade para discutir o cenário atual e a proposição de ações que promovam melhorias e novas possibilidades para o envelhecer.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em 2018, o Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas idosas que representam um percentual de 13% da população no país. Com o aumento da expectativa de vida, a pirâmide etária brasileira tem acelerado sua transformação, gerando a necessidade da sociedade pensar e planejar ações para assimilar estas mudanças e instituir políticas públicas que facilitem o envelhecimento cada vez mais sadio e autônomo.

Pensando nisso, o evento traz discussões e eixos dos processos de aprendizagens nas áreas: Cultura e Criatividade; Famílias e Saúde; e Empreendedorismo.

26/09 Abertura

16:00 – 18:15 Painel – Envelhecimento Saudável – Panorama Atual e Perspectivas

18:15 – 19:00 Apresentação Musical

27/09 Aprendizagens, Famílias e Saúde

16:00 – 18:00 Mesa – Saúde Integral no Envelhecimento: Preparo e Vivência – uma visão geral dos diferentes envelhecimentos no Brasil.

18:00 – 19:00 Oficinas de Parceiros

19:00 – 20:00 Painel – O Papel do Cuidador – Experiência de Formação de Cuidadores