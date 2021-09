Ex-atacante da Ponte Preta é anunciado pelo Avaí – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 30 (AFI) – No último dia de inscrição no Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí surpreendeu e anunciou, no final da tarde desta quinta-feira, a contratação do atacante Felipe Saraiva, de 23 anos.

O jogador chega ao Avaí por empréstimo do Maringá-PR e já está à disposição do técnico Claudinei Oliveira depois de ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Resta saber como vai estar a questão física de Felipe Saraiva, já que sua última partida foi no dia 11 de maio, na eliminação da Internacional de Limeira-SP para o Corinthians, nas quartas de final do Paulistão.

Revelado pela Ponte Preta, Felipe Saraiva, que passou pela base do São Paulo, tem passagens defendeu também o Botafogo-SP, além de Internacional de Limeira-SP e Maringá-PR.

Embalado por três vitórias seguidas, o Avaí está na quarta colocação da Série B, com 46 pontos. No sábado, o time faz um confronto direto com o vice-líder Botafogo, no Engenhão, pela 28ª rodada.