Ex-Athletico e campeão da Sul-Americana são anunciados pelo Bahia – Futebol Interior

Salvador, BA, 07 – O Bahia quebrou a sequência de sete jogos sem vitórias no Brasileirão com 4 a 2 sobre o Fortaleza, no sábado. Mesmo com boa atuação, a diretoria do clube se mexeu para evitar que a equipe volte a flertar com a zona de rebaixamento. Está no 16° lugar. Nesta terça-feira, o clube fez um anúncio duplo de reforços ofensivos: a contratação de Marcelo Cirino e do argentino Eugenio Isnaldo.

“Marcelo Cirino, com grandes títulos pelo Athletico-PR, e Eugenio Isnaldo, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, assinam com o Esquadrão”, postou o Bahia.

Isnaldo foi um pedido do técnico Diego Dabove, enquanto Marcelo Cirino veio como grande oportunidade.

Empolgado com o paranaense, o Bahia fez até um vídeo mostrando suas jogadas individuais, como diante do Internacional na final da Copa do Brasil, na qual ele passa como quer pelos marcadores e rola para Rony garantir o título de 2019.

CARREIRAS

Argentino da cidade de Rosário, Isnaldo é campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensa y Justicia, tendo inclusive enfrentado o Bahia nas quartas de final. Ainda conquistou a Recopa Sul-Americana diante do Palmeiras, convertendo a sua cobrança na decisão por pênaltis. Ele atua na ponta esquerda, tem 27 anos e assinou contrato inicialmente até o término desta temporada.

“Isnaldo já iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo ao lado de compatriotas como o zagueiro Conti, o meia Lucas Mugni e o técnico Diego Dabove”, revelou o Bahia. Ele fechou ainda no fim de semana e apenas nesta terça-feira foi oficializado.

SONHO ANTIGO

Cirino já era sonho antigo. Desde os títulos da Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019 que estava no radar do clube baiano. Ele rescindiu com o Chongqing Dangdai, da China, e assinou contrato até dezembro de 2023.