Ex-Avaí e Juventude é o sexto jogador a deixar o Figueirense – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 28 (AFI) – A debandada no Orlando Scarpelli continua. No Figueirense desde o final de agosto, o experiente lateral-esquerdo Eltinho acertou a sua saída do clube e é a sexta baixa nos últimos dias.

Na sexta-feira da semana passada, o Figueirense comunicou o desligamento dos laterais André Krobel e Renan Luís, do volante João Paulo e dos atacantes Diego Tavares e Roberto.

Eltinho ainda esteve em campo na vitória sobre o Criciúma, por 2 a 1, no último sábado, pela rodada final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Figueirense entrou em campo apenas para cumprir tabela.

Ex-Paraná, Avaí, Coritiba, Náutico, ABC, Criciúma e Juventude, entre outros, Eltinho foi contratado em agosto e disputou apenas quatro partidas pelo Figueirense, sendo duas pela Série C e outras duas pela Copa Santa Catarina.

FIM DA PARCERIA

Assim como André Krobel, Diego Tavares, João Paulo e Roberto, Eltinho pertence a LA Sports, que deixou de ser parceira do Figueirense após a rodada final da Série C. Existia a possibilidade do acordo ser prorrogado para 2022, mas isso não aconteceu.

Sem conseguir a classificação à segunda fase da Série C, o Figueirense só tem pela frente a Copa Santa Catarina, onde se encontra na terceira colocação, com quatro pontos em duas partidas.

No domingo, o Figueirense recebe o Joinville, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada da Copa Santa Catarina.