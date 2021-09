Ex-BBB Angélica recusa convite para ‘A Fazenda’ e expõe: ‘Queriam barraco’

A ex-BBB, Angélica Ramos abriu o jogo e disse ter recebido um convite para “A Fazenda 13”, mas não aceitou entrar por causa de um pré-requisito: o barraco.

A também ex-No Limite, contou detalhes do que aconteceu em entrevista ao . e ainda “expôs” o critério que a produção utiliza para escolher os famosos que completam o elenco do reality show.

“A informação que chegou até mim através de meu assessor foi essa. O que ele me passou foi que me procuraram, sim. Íamos marcar a entrevista e tudo mais. Mas teve o bate-papo inicial [com sua assessoria] para falar o que queriam, e o que me passaram foi que eles, realmente, me queriam em ‘A Fazenda 13’. Porém, queriam muito barraco. Queriam garantir que ia ter barraco, confusão e dedo na cara”, revelou.

Angélica não só recusou o convite como afirma que quer se livrar dessa imagem de “pessoa barraqueira”. “Declinei. […] Pode pagar R$ 1 milhão. Estou fora. Fui muito clara com meu assessor quando saí do ‘No Limite’. Informei que não quero que as pessoas comecem a colocar a mulher preta nessa situação. Isso é uma coisa que nunca foi de mim. Levei o título de barraqueira no BBB a troco de nada”, disse.